Informations pratiques

Beaulieu-sur-Layon

GravelMan Anjou

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

Du 17 au 20 septembre 2026, plusieurs activités et animations autour du vélo auront lieu à Beaulieu-sur-Layon

GravelMan Anjou : du 17 au 20 septembre

L’aventure GravelMan débarque dans le Maine-et-Loire pour une édition inaugurale inoubliable !

Plus qu’un évènement sportif, GravelMan est un défi de dépassement, une épreuve sportive conçue pour tous les passionnés de vélo, d’Ultra Endurance et de Bikepacking.

Gravel ou Route de 60, 120, 200, 350 et 500 kilomètres chacun.

Départs et arrivées de toutes les traces au gîte de groupe de Beaulieu-sur-Layon.

Ca roule ma poule : Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h00

Evènements gratuits et tous publics autour du vélo et de tout ce qui roule. Restauration et bar sur place. Inscriptions et plus d’informations : https://www.beaulieu-sur-layon.fr/actualites/981213

Soirée Fouaces : Samedi 19 septembre dès 18h30

Beaulieu Tourisme Animations invite tous les participants ainsi que les habitants du village à se retrouver autour d’un verre et de quelques fouaces !

Menu 5 garnitures et fouaces à volonté : 15€. Réservation vivement conseillée via helloasso : https://www.helloasso.com/associations/beaulieu-tourisme-animations/evenements/gravelman .

Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 65 07 beaulieutourisme@orange.fr

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English :

From September 17 to 20, 2026, a variety of cycling-related activities and events will take place in Beaulieu-sur-Layon

L’événement GravelMan Anjou Beaulieu-sur-Layon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages