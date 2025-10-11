Gravenchon GeekFest 2025 Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine
Gravenchon GeekFest 2025 Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine samedi 11 octobre 2025.
Notre-Dame-de-Gravenchon 5 Avenue du Château Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Début : Samedi 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Festival geek pour les 200 ans de la ville
Jeux vidéo, cosplay, tournois, exposants…
11-12 oct. | Dossier exposant par mail !Venez en famille, entre amis passer un bon moment. .
Notre-Dame-de-Gravenchon 5 Avenue du Château Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 7 60 17 24 00 gravenchongeekfestival@gmail.com
English : Gravenchon GeekFest 2025
