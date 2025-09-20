Graves en Scènes au Château Couloumey Château Couloumey Beautiran

Château Couloumey 12 Route des Landes Beautiran Gironde

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et présenté par les Domaines de la Parrhesia & les Gravissimes

Programme

11h Hansel & Gretel

Par Les Porteurs d’Histoires

Un conte haut en couleur pour petits et grands.

14h Konte2faits

Par le Théâtre Masqué

Une “Konférence” écolo et déjantée sur… le cochon

15h30 Ci-gît

Par Corinne Jazé

Julie parle aux morts… et ils lui répondent.

17h La sortie au théâtre

Par Le Théâtre du Nonchaloir

Une comédie absurde pleine de rythme & de quiproquos.

18h30 Cabaret d’improvisation

Par les Z’improductibles

Vous donnez les thèmes, ils improvisent en direct !

21h C’est Noël tant pis

Par Les Gravissimes

Noël en famille version explosive drôle, grinçante & touchante.

Restauration sur place sucré & salé par Cookies & Confettis ! .

Château Couloumey 12 Route des Landes Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 10 19 00 contact@domainesdelaparrhesia.com

