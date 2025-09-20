Graves en Scènes au Château Couloumey Château Couloumey Beautiran
Château Couloumey 12 Route des Landes Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et présenté par les Domaines de la Parrhesia & les Gravissimes
Programme
11h Hansel & Gretel
Par Les Porteurs d’Histoires
Un conte haut en couleur pour petits et grands.
14h Konte2faits
Par le Théâtre Masqué
Une “Konférence” écolo et déjantée sur… le cochon
15h30 Ci-gît
Par Corinne Jazé
Julie parle aux morts… et ils lui répondent.
17h La sortie au théâtre
Par Le Théâtre du Nonchaloir
Une comédie absurde pleine de rythme & de quiproquos.
18h30 Cabaret d’improvisation
Par les Z’improductibles
Vous donnez les thèmes, ils improvisent en direct !
21h C’est Noël tant pis
Par Les Gravissimes
Noël en famille version explosive drôle, grinçante & touchante.
Restauration sur place sucré & salé par Cookies & Confettis ! .
