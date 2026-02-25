Graveuses d’affiches – Résister Galerie Upstairs Rennes 13 – 15 mars Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Galerie Upstairs présente Graveuses d’affiches – Résister, une exposition de gravures féministes engagées autour des luttes et de l’égalité.

La Galerie Upstairs, aux Halles en Commun à Rennes, accueille en mars 2026 l’exposition Graveuses d’affiches – Résister. Porté par un collectif artistique et féministe né à Rennes en 2021, le projet rassemble une soixantaine de femmes et personnes trans autour de la pratique de la gravure militante. Inspirées des traditions populaires latino-américaines, les participantes créent des affiches engagées qu’elles impriment puis diffusent dans l’espace public.

Après avoir exploré les thématiques Portraits de femmes, Sorcières ou encore La voix des femmes et minorités de genre, le collectif place cette année son travail sous le signe de la résistance.

Vernissage vendredi 13 mars à 18h30.

Exposition ouverte les 14 et 15 mars, de 14h à 18h.

