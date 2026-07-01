GRAVIERS GARONNAIS Les Ramiers d’Ondes Ondes

Informations pratiques

Ondes

GRAVIERS GARONNAIS

Les Ramiers d’Ondes GRAVIERS GARONNAIS Ondes Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Visites insolites. (COMPLET)

Partez à la découverte d’un site où la nature et l’activité humaine se rencontrent de manière surprenante.

Accompagné de professionnels passionnés, plongez dans les coulisses de l’extraction de matériaux, et comprenez comment galets et graviers façonnent nos routes, nos bâtiments et nos paysages.

Au fil de la visite, découvrez les différentes étapes du processus extraction, tri, lavage, transformation et valorisation des matériaux.

Une immersion captivante dans un univers méconnu, où se dévoilent les enjeux économiques, techniques et environnementaux liés à cette activité essentielle.

Entre machines impressionnantes et compréhension des milieux naturels, cette sortie propose un regard inédit sur un secteur discret mais fondamental, pour une expérience à la fois pédagogique, concrète et étonnante !

À partir de 8 ans. Prévoir gilet jaune et chaussures fermées. Nombre de places limité. 0 .

Les Ramiers d’Ondes GRAVIERS GARONNAIS Ondes 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

Unique Tours. (SOLD OUT)

Set out to discover a site where nature and human activity come together in surprising ways.

L’événement GRAVIERS GARONNAIS Ondes a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE