Informations pratiques

Rimling

‘Gravir’ Cie les Quat’fers en l’air

Rimling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 21:00:00

fin : 2026-07-19 21:35:00

Date(s) :

2026-07-19

Voltige aérienne

Tout public, à partir de 4 ans.

Pas de repli en cas de pluie.

C’est un duo de cascadeur.euse.s prêt à tout pour gravir les plus hauts sommets, seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne. Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur.Tout public

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Rimling 57720 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

Aerial Acrobatics

For all ages, ages 4 and up.

No alternative venue in case of rain.

This is a duo of stunt performers willing to do anything to climb the highest peaks, but climate change has melted the snow, leaving them with nothing but the bare bones of this enormous mountain. Why persist in trying to climb when you always end up coming back down? It’s a mystery that’s solved as you savor the thrill of acrobatics in a brief moment of weightlessness.

L’événement ‘Gravir’ Cie les Quat’fers en l’air Rimling a été mis à jour le 2026-07-09 par OT DU PAYS DE BITCHE