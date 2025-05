GRAVITATEM – TESSY BOCAGE (TESSY SUR VIRE) Tessy-Bocage, 16 mai 2025 07:00, Tessy-Bocage.

Manche

GRAVITATEM TESSY BOCAGE (TESSY SUR VIRE) Route de Pont Farcy Tessy-Bocage Manche

Vernissage le 16 mai à 19h, en présences des artistes Pierre Barraud de Lagerie, Lydie Chamaret et Clément Richeux Entrée libre

Exposition du 16 mai au 06 juillet

L’Usine Utopik présente sa deuxième exposition de l’année 2025, fruit de deux mois de résidence artistique au sein de ses ateliers.

Les trois résidents, aux pratiques très différentes, explorent chacun à leur manière la question de la gravité.

Pierre Barraud de Lagerie a voulu profiter de son temps de résidence pour s’aventurer dans les qualités expressives de la couleur.

Lydie Chamaret a poursuivit sa série Mes Plats Déployés en donnant vie à un motif de patron de couture qu’elle n’avait pas encore pu expérimenter.

Clément Richeux a bricolé de nouvelles installations dans lesquelles il a poursuivi ses gestes de détournement d’objets pour en inventer d’autres aux usages inédits.

En parallèle, la galerie Utopik accueille Osmose, une exposition de Sophie Hutin, dont le vernissage aura lieu le même soir.

Ouverture mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h ou sur rendez-vous.

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 06 01 67 usineutopik@gmail.com

English : GRAVITATEM

Opening on May 16th at 7pm, in the presence of artists Pierre Barraud de Lagerie, Lydie Chamaret and Clément Richeux Free admission

Exhibition from May 16 to July 06

The Usine Utopik presents its second exhibition of 2025, the fruit of a two-month artistic residency in its studios.

The three residents, with very different practices, each explore the question of gravity in their own way.

Pierre Barraud de Lagerie took advantage of his residency to explore the expressive qualities of color.

Lydie Chamaret continued her Mes Plats Déployés series by bringing to life a sewing pattern she had not yet been able to experiment with.

Clément Richeux tinkered with new installations in which he continued his gestures of hijacking objects to invent new ones with novel uses.

At the same time, Galerie Utopik is hosting Osmose, an exhibition by Sophie Hutin, opening the same evening.

Open: Wednesday, Saturday and Sunday, 2.30 pm to 6 pm, or by appointment.

German :

Vernissage am 16. Mai um 19 Uhr, in Anwesenheit der Künstler Pierre Barraud de Lagerie, Lydie Chamaret und Clément Richeux Freier Eintritt

Ausstellung vom 16. Mai bis 06. Juli

Die Usine Utopik präsentiert ihre zweite Ausstellung des Jahres 2025, die das Ergebnis eines zweimonatigen Künstleraufenthalts in ihren Ateliers ist.

Die drei Bewohner, deren Praktiken sehr unterschiedlich sind, untersuchen jeder auf seine Weise die Frage der Schwerkraft.

Pierre Barraud de Lagerie wollte die Zeit seines Aufenthalts nutzen, um sich in die Ausdrucksqualitäten der Farbe zu wagen.

Lydie Chamaret setzte ihre Serie Mes Plats Déployés fort, indem sie ein Schnittmuster zum Leben erweckte, mit dem sie noch nicht hatte experimentieren können.

Clément Richeux bastelte an neuen Installationen, in denen er seine Gesten der Zweckentfremdung von Gegenständen fortsetzte, um andere mit neuen Verwendungszwecken zu erfinden.

Parallel dazu findet in der Galerie Utopik die Ausstellung Osmose von Sophie Hutin statt, die am selben Abend eröffnet wird.

Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14:30 bis 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Italiano :

Inaugurazione il 16 maggio alle 19.00, alla presenza degli artisti Pierre Barraud de Lagerie, Lydie Chamaret e Clément Richeux Ingresso libero

Mostra dal 16 maggio al 6 luglio

L’Usine Utopik presenta la sua seconda mostra del 2025, frutto di una residenza artistica di due mesi nei suoi studi.

I tre residenti, con pratiche molto diverse, esplorano ciascuno a modo proprio la questione della gravità.

Pierre Barraud de Lagerie ha approfittato della sua residenza per esplorare le qualità espressive del colore.

Lydie Chamaret ha continuato la sua serie Mes Plats Déployés dando vita a un modello di cucito che non aveva ancora potuto sperimentare.

Clément Richeux ha messo insieme nuove installazioni in cui ha continuato a dirottare gli oggetti e a inventarne di nuovi con nuovi usi.

Contemporaneamente, la Galerie Utopik ospita Osmose, una mostra di Sophie Hutin che si inaugura la sera stessa.

Apertura: mercoledì, sabato e domenica, dalle 14.30 alle 18.00, o su appuntamento.

Espanol :

Inauguración el 16 de mayo a las 19.00 horas, en presencia de los artistas Pierre Barraud de Lagerie, Lydie Chamaret y Clément Richeux Entrada gratuita

Exposición del 16 de mayo al 6 de julio

La Usine Utopik presenta su segunda exposición de 2025, fruto de una residencia artística de dos meses en sus estudios.

Los tres residentes, con prácticas muy diferentes, exploran cada uno a su manera la cuestión de la gravedad.

Pierre Barraud de Lagerie aprovechó su residencia para explorar las cualidades expresivas del color.

Lydie Chamaret continuó su serie Mes Plats Déployés dando vida a un patrón de costura con el que aún no había podido experimentar.

Clément Richeux improvisó nuevas instalaciones en las que continuó su práctica de apropiarse de objetos para inventar otros con nuevos usos.

Al mismo tiempo, la Galerie Utopik acoge Osmose, una exposición de Sophie Hutin que se inaugura esa misma noche.

Abierto: miércoles, sábado y domingo, de 14.30 a 18.00 h, o con cita previa.

