Gravity & Other Myths Ten Thousand Hours Théâtres romains de Lyon L’Odéon Lyon 5e Arrondissement

Gravity & Other Myths Ten Thousand Hours

Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 17 – 17 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-14

Avec Ten Thousand Hours, la compagnie australienne Gravity & Other Myths offre un point de vue à la fois spectaculaire et intime sur ses acrobates au travail.

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Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English : Gravity & Other Myths Ten Thousand Hours

With *Ten Thousand Hours*, the Australian company Gravity & Other Myths offers a perspective that is both spectacular and intimate on its acrobats at work.

L’événement Gravity & Other Myths Ten Thousand Hours Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme