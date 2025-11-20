Gravure Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Gravure

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez graver en compagnie de La Berlue sur du tétrapak (ex brique de lait).

Sur inscription. .

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

English : Gravure

German : Gravure

Italiano :

Espanol : Gravure

L’événement Gravure Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2025-11-17 par Creuse Confluence Tourisme