Gravure Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize samedi 20 décembre 2025.

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Venez graver en compagnie de La Berlue sur du tétrapak (ex brique de lait).
Sur inscription.   .

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47  lesateliers.ladynamo@gmail.com

