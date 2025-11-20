Gravure Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Venez graver en compagnie de La Berlue sur du tétrapak (ex brique de lait).
Sur inscription. .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
