Gravure laser SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
jeudi 28 janvier 2027 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Neste
Gravure laser
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 17:00:00
fin : 2027-01-28 19:00:00
Date(s) :
2027-01-28
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
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English :
Cost: Free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
L’événement Gravure laser Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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