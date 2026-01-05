GRAVURE SUR GOMME Lodève
GRAVURE SUR GOMME Lodève samedi 31 janvier 2026.
GRAVURE SUR GOMME
place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Atelier artistique avec Emmanuelle Jamme, artiste plasticienne.
Initiez-vous à l’art de la gravure en relief.
Atelier artistique avec Emmanuelle Jamme, artiste plasticienne.
Initiez-vous à l’art de la gravure en relief.
À l’aide de gouges, ciseau en forme de gouttière utilisé par de nombreux artisans pour creuser, vous serez amenés à créer un ou plusieurs motifs sur une gomme. Repartez ensuite avec votre tampon, que vous pourrez réutiliser à l’infini.
Dès 8 ans
Atelier proposé en écho à l’exposition Anatomie comparée des espèces imaginaires, du Musée de Lodève .
place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Art workshop with artist Emmanuelle Jamme.
Learn the art of relief engraving.
L’événement GRAVURE SUR GOMME Lodève a été mis à jour le 2026-01-03 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC