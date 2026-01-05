GRAVURE SUR GOMME Lodève

GRAVURE SUR GOMME

place Francis Morand Lodève Hérault

Atelier artistique avec Emmanuelle Jamme, artiste plasticienne.

Initiez-vous à l’art de la gravure en relief.

À l’aide de gouges, ciseau en forme de gouttière utilisé par de nombreux artisans pour creuser, vous serez amenés à créer un ou plusieurs motifs sur une gomme. Repartez ensuite avec votre tampon, que vous pourrez réutiliser à l’infini.

Dès 8 ans

Atelier proposé en écho à l’exposition Anatomie comparée des espèces imaginaires, du Musée de Lodève .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

English :

Art workshop with artist Emmanuelle Jamme.

Learn the art of relief engraving.

