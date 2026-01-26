Gravure sur lino avec Franck Pelissier Place Patricia Tranchand Istres

Gravure sur lino avec Franck Pelissier

Samedi 28 mars 2026.

10h 12h30 et 13h30 16h30. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Cet atelier sera l’occasion de découvrir la gravure sur lino à la cuillère (sans presse). Dans un premier temps vous commencerez par dessiner votre projet puis vous reporterez votre dessin sur le lino.

Vous apprendrez à manipuler les gouges et à ancrer votre plaque avec l’aide de Franck. Vous découvrirez par cette première approche, la technique de la gravure à la cuillère, du dessin à l’impression finale, et réaliserez vos impressions sur l’univers marin. .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

English :

This workshop is an opportunity to discover lino engraving with a spoon (without a press). You’ll start by drawing your design, then transfer it to the lino.

