Gravure sur polystyrène sur le thème de l’automne Office de tourisme Ouistreham Ouistreham

Début : 2025-10-23 10:15:00

fin : 2025-10-23 12:15:00

2025-10-23

Venez célébrer les couleurs et la poésie de l’automne lors d’un atelier original et inspirant !

Venez célébrer les couleurs et la poésie de l’automne lors d’un atelier original et inspirant !

Accompagnés par Véronique Foucher, passionnée et experte dans l’art créatif, vous découvrirez la technique de la gravure sur polystyrène, simple et ludique, qui permet de réaliser de magnifiques empreintes.

Feuilles aux mille teintes, paysages automnaux, motifs naturels… laissez parler votre imagination pour créer vos propres œuvres aux couleurs de la saison.

Un moment chaleureux et convivial, accessible à tous, où chacun repart avec ses créations personnalisées.

Enfants à partir de 5 ans (et tout public). .

Office de tourisme Ouistreham 5 Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 Ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

English : Gravure sur polystyrène sur le thème de l’automne

Come and celebrate the colors and poetry of autumn in an original and inspiring workshop!

Accompanied by Véronique Foucher, passionate and expert in the creative arts, you’ll discover the simple and fun technique of polystyrene engraving, which allows you to create magnificent prints

German : Gravure sur polystyrène sur le thème de l’automne

Feiern Sie die Farben und die Poesie des Herbstes in einem originellen und inspirierenden Workshop!

Begleitet von Véronique Foucher, einer leidenschaftlichen Künstlerin und Expertin für kreative Kunst, lernen Sie die einfache und spielerische Technik der Styroporgravur kennen, mit der Sie wunderschöne Abdrücke herstellen können

Italiano :

Venite a celebrare i colori e la poesia dell’autunno in un laboratorio originale e stimolante!

Accompagnati da Véronique Foucher, creativa appassionata ed esperta, scoprirete la tecnica semplice e divertente dell’incisione su polistirolo, che vi permetterà di creare magnifiche stampe

Espanol :

¡Venga a celebrar los colores y la poesía del otoño en un taller original e inspirador!

Acompañado por Véronique Foucher, apasionada y experta creadora, descubrirá la sencilla y divertida técnica del grabado sobre poliestireno, que permite crear magníficos estampados

