Gravures d’architecture Atelier des publics Bayonne

Gravures d’architecture Mercredi 29 octobre, 18h00 Atelier des publics Pyrénées-Atlantiques

Inscription sur : reservation-vah.bayonne.fr

La gravure en taille douce est une technique qui permet l’impression reproductible d’une image à l’aide d’une presse. À partir d’illustrations de ferronneries, de façades et autres détails architecturaux, Marion Vandenbroucke vous aide a dessiner à la pointe sèche sur une plaque. Vous imprimez à l’aide d’une presse et repartez avec votre œuvre prête à encadrer.

À partir de 8 ans.

Proposé par le Service Patrimoine-Ville d’art et d’histoire.

Atelier des publics 14 rue Gosse, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Mathieu Prat