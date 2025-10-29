Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gravures d’architecture Atelier des publics Bayonne mercredi 29 octobre 2025.

Gravures d’architecture Mercredi 29 octobre, 18h00 Atelier des publics Pyrénées-Atlantiques

La gravure en taille douce est une technique qui permet l’impression reproductible d’une image à l’aide d’une presse. À partir d’illustrations de ferronneries, de façades et autres détails architecturaux, Marion Vandenbroucke vous aide a dessiner à la pointe sèche sur une plaque. Vous imprimez à l’aide d’une presse et repartez avec votre œuvre prête à encadrer.
À partir de 8 ans.
Proposé par le Service Patrimoine-Ville d’art et d’histoire.

Atelier des publics 14 rue Gosse, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
© Mathieu Prat