GREASE IS THE WORD – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

GREASE IS THE WORD Début : 2026-04-26 à 16:00. Tarif : – euros.

L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue de Chicago, sur fond de musique rock.Sandy, QUI intègre SON NOUVEAU lycée. RETROUVE À sa grande surprise, son amour d’été, Danny Zuko, chef des T-Birds.Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité et de son image de chef de bande que des sentiments de Sandy. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par s’imposer dans ce jeu d’amour et de hasard.RETROUVEZ LES PLUS GRANDS TUBES CHANTES PAR TOUTES GENERATIONS DEPUIS MAINTENANT 50 ANS ;« You ’re the none », Sandy, hopelessly devoted to you, we go together et tellement d’autres chansons devenues avec le temps CULTISSIME14 chanteurs, danseurs comédiens accompagnés de 4 musicien LIVE intégral.GREASE IS THE WORD est le spectacle que vous ne pourrez pas rater ! Ambiance assurée !!!

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69