GREASE IS THE WORD – LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

GREASE IS THE WORD Début : 2026-10-18 à 18:00. Tarif : – euros.

SARAH PRODUCTIONS PRÉSENTE : GREASE IS THE WORLDL’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, où Sandy retrouve son amour d’été, Danny Zuko, leader des T-Birds. Si elle est ravie, lui se soucie plus de sa popularité que de ses sentiments. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va s’imposer dans ce jeu d’amour.Plongez dans les plus grands tubes de Grease chantés depuis 50 ans : « You’re the One That I Want », « Sandy », « Hopelessly Devoted to You », et bien d’autres.GREASE IS THE WORD : un spectacle à ne pas manquer avec 14 artistes sur scène et 4 musiciens live !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34