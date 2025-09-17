GREASE IS THE WORD ZENITH DE PAU Pau

GREASE IS THE WORD ZENITH DE PAU Pau samedi 28 février 2026.

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, où Sandy retrouve son amour d’été, Danny Zuko, leader des T-Birds. Si elle est ravie, lui se soucie plus de sa popularité que de ses sentiments. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va s’imposer dans ce jeu d’amour.

Plongez dans les plus grands tubes de Grease chantés depuis 50 ans You’re the One That I Want , Sandy , Hopelessly Devoted to You , et bien d’autres.

GREASE IS THE WORD un spectacle à ne pas manquer avec 14 artistes sur scène et 4 musiciens live ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

