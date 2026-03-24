Grease is the world à L’Acclameur à Niort L’Acclameur Niort

Grease is the world à L’Acclameur à Niort

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

*GREASE is the Word l’Original* replonge dans l’ambiance rock de 1959, où Sandy retrouve par surprise Danny Zuko, devenu le chef des T‑Birds. Leur romance, chahutée par les codes du lycée et l’aide des Pink Ladies, se déploie au rythme d’une histoire pleine de rebondissements. Le spectacle fait revivre les tubes mythiques chantés depuis des générations, de *You’re the One That I Want* à *Hopelessly Devoted to You*. Sur scène, 14 artistes et 4 musiciens live créent une énergie irrésistible. Une soirée vibrante et inoubliable, à vivre absolument. .

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Grease is the world à L’Acclameur à Niort

L’événement Grease is the world à L’Acclameur à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin