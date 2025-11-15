GREASE IS THE WORLD L’ORIGINAL

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Ambiance rock à Rydell High retrouvez Sandy et Danny sur scène, avec les tubes intemporels de Grease, 14 artistes et 4 musiciens live.

Plongez dans les années 1959 à Rydell High School, sur fond de rock. Sandy retrouve son amour d’été, Danny Zuko, mais devra surmonter sa popularité et les intrigues du lycée avec l’aide des Pink Ladies. Revivez les tubes intemporels comme You’re the One That I Want , Sandy ou We Go Together dans un spectacle vibrant avec 14 artistes et 4 musiciens live, pour une expérience musicale et dansante inoubliable.

Payant Réservation conseillée. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 5 49 73 66 16

English :

Rock out at Rydell High: Sandy and Danny take to the stage with timeless Grease hits, 14 artists and 4 live musicians.

German :

Rockige Stimmung in der Rydell High: Erleben Sie Sandy und Danny auf der Bühne, mit den zeitlosen Hits von Grease, 14 Künstlern und 4 Live-Musikern.

Italiano :

Un’atmosfera rock al Rydell High: unitevi a Sandy e Danny sul palco, con gli intramontabili successi di Grease, 14 artisti e 4 musicisti dal vivo.

Espanol :

Un ambiente rockero en el Rydell High: únete a Sandy y Danny en el escenario, con los éxitos intemporales de Grease, 14 artistas y 4 músicos en directo.

L’événement GREASE IS THE WORLD L’ORIGINAL Béziers a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE