GREASE, LA COMEDIE MUSICALE – LE K Reims

GREASE, LA COMEDIE MUSICALE Début : 2026-01-18 à 18:00. Tarif : – euros.

MEDIASPECTACLES PRÉSENTE : GREASE, LA COMEDIE MUSICALEVous avez aimé le film ? Vous allez adorer ce spectacle en version Comédie Musicale de GREASE… Toutes les chansons qui font que cette comédie musicale est devenue un spectacle à succès ! GREASE est depuis entrée dans la légende, notamment grâce à son titre culte éponyme composé par Barry Gibb des Bee Gees et interprété pour le générique du film par le chanteur américain Frankie Valli (le parcours de Frankie Valli et des Four Seasons est raconté dans la comédie musicale Jersey Boys inspirée du film de Clint Eastwood, ndlr). L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue de Chicago, sur fond de musique rock. Sandy Dumbrowski, une nouvelle élève, intègre le lycée. A sa grande surprise, elle y retrouve son amour d’été, Danny Zuko, chef du gang des Burger Palace Boys. Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité et de son image de chef de bande que des sentiments de Sandy. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par s’imposer dans ce jeu d’amour et de hasard. En exclusivité, Médiaspectacles vous propose de retrouver sur scène, EN VERSION Comédie Musicale, tous les artistes chanteurs et danseurs très talentueux de la comédie musicale qui fait actuellement étape dans tous les Zéniths de France et les grandes salles de Belgique et de Suisse…

LE K 20 RUE DU VAL CLAIR 51100 Reims 51