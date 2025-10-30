GREASE SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

GREASE

Vous avez aimé le film ? Vous allez adorer ce spectacle en version CONCERT LIVE de GREASE…

Toutes les chansons qui font que cette comédie musicale est devenue un spectacle à succès !

GREASE est depuis entrée dans la légende, notamment grâce à son titre culte éponyme composé par Barry Gibb des Bee Gees et interprété pour le générique du film par le chanteur américain Frankie Valli (le parcours de Frankie Valli et des Four Seasons est raconté dans la comédie musicale Jersey Boys inspirée du film de Clint Eastwood, ndlr).

L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue de Chicago, sur fond de musique rock. Sandy Dumbrowski, une nouvelle élève, intègre le lycée. A sa grande surprise, elle y retrouve son amour d’été, Danny Zuko, chef du gang des Burger Palace Boys. Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité et de son image de chef de bande que des sentiments de Sandy. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par s’imposer dans ce jeu d’amour et de hasard.

En exclusivité, TENDANCES Music vous propose de retrouver sur scène, EN VERSION CONCERT LIVE, tous les artistes chanteurs et danseurs très talentueux de la comédie musicale qui fait actuellement étape dans tous les Zéniths de France et les grandes salles de Belgique et de Suisse… .

English :

Did you like the film? You’ll love this LIVE CONCERT version of GREASE?

German :

Hat Ihnen der Film gefallen? Dann werden Sie diese Show in der LIVE KONZERT-Version von GREASE? lieben

Italiano :

Vi è piaciuto il film? Vi piacerà questa versione LIVE CONCERT di GREASE?

Espanol :

¿Te gustó la película? Te encantará esta versión en CONCIERTO EN VIVO de GREASE?

