Green Art Clérey

Parc de la Mairie Clérey Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

L’art s’invite à Clérey !

Les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026, l’association Green Art Clérey vous donne rendez-vous pour la 5ᵉ édition de son exposition annuelle, un événement incontournable dédié à l’art sous toutes ses formes.



Peinture, sculpture, photographie, artisanat… 70 artistes venus de toute la France investiront le parc de la mairie pour présenter leurs créations. Des démonstrations en direct rythmeront les journées, offrant une immersion vivante et créative aux visiteurs.



Ambiance festive et gourmande au programme bar à champagne*, foodtruck, glacier, stands sous chapiteaux… Tout est prévu pour passer un moment chaleureux en famille ou entre amis.



Des animations visuelles et musicales, avec notamment la présence d’un orchestre, viendront compléter l’expérience et encourager les échanges entre artistes et public.



Entrée libre et gratuite pour tous ! L’occasion idéale de soutenir la scène artistique locale tout en découvrant un événement convivial et ouvert.



À seulement 15 minutes de Troyes, Clérey offre un cadre naturel et paisible, parfait pour accueillir ce rendez-vous artistique qui a déjà séduit près de 4 000 visiteurs l’an dernier.



De nombreux partenaires soutiennent cette initiative et certains seront présents sur place pour venir à votre rencontre.



>> Notez la date et venez nombreux partager ce beau moment de culture et de créativité !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Parc de la Mairie Clérey 10390 Aube Grand Est +33 7 80 90 05 70 m.colinet@puissancegroup.fr

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English :

L’événement Green Art Clérey Clérey a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne