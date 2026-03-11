Green de l’Aber 2026 sur le polder du Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Green de l’Aber 2026

sur le polder du Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le club EOL Volley Landéda organise son tournoi de Green Volley sur le polder du Port de l’Aber Wrac’h !

Tournoi 4×4 mixte ou non, ouvert à tous 16 €/équipe.

Inscriptions en ligne via HelloAsso.

Venez jouer, partager et profiter d’une journée sportive au grand air ! .

sur le polder du Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 71 96 58 10

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English : Green de l’Aber 2026

L’événement Green de l’Aber 2026 Landéda a été mis à jour le 2026-03-11 par OT PAYS DES ABERS