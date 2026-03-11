Green de l’Aber 2026 sur le polder du Port de l’Aber Wrac’h Landéda
Green de l’Aber 2026 sur le polder du Port de l’Aber Wrac’h Landéda samedi 11 avril 2026.
Green de l’Aber 2026
sur le polder du Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le club EOL Volley Landéda organise son tournoi de Green Volley sur le polder du Port de l’Aber Wrac’h !
Tournoi 4×4 mixte ou non, ouvert à tous 16 €/équipe.
Inscriptions en ligne via HelloAsso.
Venez jouer, partager et profiter d’une journée sportive au grand air ! .
sur le polder du Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 71 96 58 10
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English : Green de l’Aber 2026
L’événement Green de l’Aber 2026 Landéda a été mis à jour le 2026-03-11 par OT PAYS DES ABERS