Green festival Soirée musicale domaine st michel Artiguelouve

Artiguelouve

Green festival Soirée musicale

domaine st michel bluegreen pau artiguelouve Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:50:00

fin : 2026-06-27 23:50:00

Date(s) :

2026-06-27

Green Festival le week-end du 26-27-28 juin 2026 au Golf d’Artiguelouve.

3 jours d’activités

– Vendredi 26 juin marché des créateurs de 15h à 20h, entrée 100% libre et gratuite avec foodtruck & buvette

– Samedi 27 juin Soirée musicale au restaurant du golf avec le groupe Silky Duo

– Dimanche 28 juin Yoga Brunch avec une séance de Yoga de 11h15 à 12h15 suivie d’un brunch au restaurant du golf .

domaine st michel bluegreen pau artiguelouve Artiguelouve 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 09 29 pau@bluegreen.fr

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English : Green festival Soirée musicale

L’événement Green festival Soirée musicale Artiguelouve a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau