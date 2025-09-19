Green Garden Party Château La Garde Martillac

Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac Gironde

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Pour la première fois, le Château La Garde vous invite à célébrer la nature, la gastronomie et la musique dans une ambiance chic et décontractée, au cœur de ses vignes et de sa biodiversité préservée.

Une soirée unique dans un écrin de verdure

Nichée entre bois & vignes, notre propriété viticole devient le théâtre d’une soirée vibrante et festive.

DJ sets en plein air, food trucks aux influences green & gourmandes, vins de la propriété en dégustation, esprit garden party à la tombée du jour…

Une fête en harmonie avec notre environnement

Lieu engagé dans une viticulture durable, le Château La Garde place la nature au cœur de son identité.

Cette Green Garden Party, c’est l’expression vivante de notre démarche un événement ancré dans notre terroir, respectueux du vivant, mais résolument ouvert.

Dress code une touche de vert .

Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 91 18 93

