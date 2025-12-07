GREEN Market de Noël (Belcier) place Ferdinand Buisson Bordeaux

GREEN Market de Noël (Belcier) Dimanche 7 décembre, 10h30 place Ferdinand Buisson Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-07T10:30:00 – 2025-12-07T15:00:00

Fin : 2025-12-07T10:30:00 – 2025-12-07T15:00:00

Ambiance musicale et festive

Espace abrité pour détente et restauration sur place

Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop

Tombola gratuite sur place

place Ferdinand Buisson place ferdinand buisson, bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

Marché de producteurs locaux – 100% végétal bordeaux marché de producteurs

green market