GREEN Market de Noël, marché 100% végétal Les Vivres de l’Art Bordeaux

GREEN Market de Noël, marché 100% végétal Dimanche 21 décembre, 11h00 Les Vivres de l’Art Gironde

entrée libre

Marché de Noël, en intérieur

Une 30aine de stands : petits producteurs locaux & artisanat local

Live « Aurélia Joy »

Restauration sur place

Réservations possibles, sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop

Tombola gratuite

Les Vivres de l'Art 4 rue achard, bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Marché de Noël *en intérieur* marché de noel marché de producteurs

green market