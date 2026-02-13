GREEN Market, marché 100% végétal, place Marie de Gournay, Bordeaux

GREEN Market, marché 100% végétal Dimanche 1 mars, 10h30 place Marie de Gournay Gironde

entrée libre

Marché de petits producteurs locaux – 100% végétal

➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place

Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop

Tombola gratuite sur place

Ambiance musicale

