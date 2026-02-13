GREEN Market, marché 100% végétal, place Nansouty, Bordeaux

GREEN Market, marché 100% végétal Dimanche 15 février, 09h30 place Nansouty Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T09:30:00+01:00 – 2026-02-15T14:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T09:30:00+01:00 – 2026-02-15T14:30:00+01:00

Marché de petits producteurs locaux – 100% végétal

➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place

Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop

Tombola gratuite sur place

Ambiance musicale

place Nansouty place nansouty Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/894100120231541 »}] [{« link »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}]

Marché de petits producteurs locaux marché de producteurs bordeaux

green market