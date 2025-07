GREEN PINK! FESTIVAL MAISON DE L’OCCITANIE Toulouse

GREEN PINK! FESTIVAL

MAISON DE L’OCCITANIE 11 Rue Malcousinat Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-08-30 17:00:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

2025-08-30

GREEN PINK ! C’est le festival VERT de la ville ROSE. Le rendez-vous éco-responsable des groupes émergents en occitane.

Venez découvrir une variété d’artistes émergents de tout style de musique dans une atmosphère végétale et festive. Engagé pour la durabilité, GREEN PINK privilégie des pratiques respectueuses de l’environnement. Venez soutenir la musique émergente !

Voici la programmation cette édition 2025 Vanille, Planck Wall, Liizi, Chicos Machine, Trakoeur, Lucille Ondes, Elipsën & Kiera Thorpe.

Retrouvez plus d’informations sur le site internet du festival. .

MAISON DE L’OCCITANIE 11 Rue Malcousinat Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie greenpinkfestival@gmail.com

English :

GREEN PINK! It’s the GREEN festival in the PINK city. The eco-responsible rendezvous for emerging bands in the Occitan region.

German :

GREEN PINK! Das ist das GRÜNE Festival in der PINKEN Stadt. Der öko-verantwortliche Treffpunkt für aufstrebende Bands in Okzitanisch.

Italiano :

VERDE ROSA! È il festival VERDE nella città ROSA. L’appuntamento eco-responsabile per le band emergenti della regione occitana.

Espanol :

¡PINK VERDE! Es el festival VERDE en la ciudad ROSA. La cita eco-responsable de los grupos emergentes de la región occitana.

