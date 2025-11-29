Green Saturday ! Chemin de la Gare Alleins

Green Saturday !

Samedi 29 novembre 2025 de 14h à 17h. Chemin de la Gare Ancienne Gare d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône

Ne ratez pas le prochain rdv du Cade à l’opposé du Black Friday, découvrez le Green Saturday !

Tout sera gratuit on donne, on prend, on répare, on recycle, on échange !

Venez nous rejoindre et participer à nos 3 évènements de la journée



1 Le Repair Café

C’est le retour de ce rendez-vous dédié à la réparation, avec une nouveauté un atelier couture pour réparer ses vêtements en plus de celui animé par Bruno qui vous attend pour essayer de réparer vos appareils avec vous. Il tentera de trouver l’origine du problème, de réparer ou de donner un diagnostic et des conseils.

Si vous aussi , vous avez l’âme bricoleuse, venez lui prêter main forte et tenter de redonner une deuxième vie à vos objets/appareils ou à ceux des autres.



2 La Gratiferia

Il s’agit d’un marché gratuit où vous pourrez apporter des objets ou toute autre chose en bon état pour en faire don et vous pourrez repartir à votre tour avec ce qui aura été déposé par d’autres.

Petite précision, par manque de place nous vous demandons de ne par venir avec des objets trop volumineux, si vous apportez des vêtements , merci de sélectionner 1 ou 2 pièces maximum, pareil pour les livres.



3 Le S.E.L ou Système d’Échange Local

Il s’agit de s’inscrire sur un groupe et d’y proposer vous compétences ou vos besoins.

Par exemple: Mr A. cherche quelqu’un pour promener son chien de temps en temps, Mme B. cherche un chauffeur pour aller prendre son train à la gare de Lamanon le 21 décembre, Mr C. voudrait recoudre son ourlet mais n’a pas de machine… Il s’agit de petits services ponctuels, à l’échelle locale de Mallemort, Alleins et Vernègues dans lesquels il n’y a pas d’argent en jeu, seulement des échanges de services.



Venez nous rencontrer, échanger, papoter ! .

Chemin de la Gare Ancienne Gare d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lecade@ecomail.fr

English :

Don’t miss Cade’s next event the opposite of Black Friday, discover Green Saturday !

Everything will be free give, take, repair, recycle, and exchange !

German :

Verpassen Sie nicht den nächsten Termin des Cade: Im Gegensatz zum Black Friday entdecken Sie den Green Saturday!

Alles ist kostenlos: Geben, Nehmen, Reparieren, Recyceln, Tauschen!

Italiano :

Non perdete il prossimo evento del Cade: a differenza del Black Friday, scoprite il Green Saturday!

Tutto sarà gratuito: dare, prendere, riparare, riciclare e scambiare!

Espanol :

No te pierdas el próximo evento del Cade: a diferencia del Black Friday, ¡descubre el Green Saturday!

Todo será gratis: ¡dar, tomar, reparar, reciclar e intercambiar!

