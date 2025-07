GREEN WASHING COMEDY CLUB La Pompe Florac Trois Rivières

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Contre le dérèglement climatique, on n’a pas de solution, mais on a des blagues. Version plateaux La planète va mal? On n’a pas de solution, mais on a des blagues. Le Greenwashing Comedy Club, c’est des stand-uppers nouvelle génération qui portent un regard décalé sur l’état de notre planète et de ses humains. On vous propose un moment de rire décalé, garanti 100% sans éco-anxiété (promis, on va essayer). .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31

Green washing comedy club Stand up show.

Green washing comedy club Stand-up-Show.

Green washing comedy club Spettacolo di stand up.

Green washing comedy club Espectáculo de stand up.

