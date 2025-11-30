GREENLEAF COMA – SALLE LE GRILLEN Colmar

GREENLEAF COMA Début : 2025-11-30 à 18:00. Tarif : – euros.

Greenleaf est un groupe suédois de stoner rock aux influences hard rock 70s et proto-metal. Longtemps collectif à géométrie variable, il devient un vrai groupe en 2013 sous l’impulsion du guitariste Tommi Holappa (Dozer) et du chanteur Arvid Hällagård. Leur son allie riffs massifs, voix heavy-soul et énergie scénique explosive. Depuis, ils enchaînent les albums et les tournées à travers l’Europe. Leur dernier opus, The Head & The Habit, marque une nouvelle étape dans une carrière aussi puissante que constante.

SALLE LE GRILLEN 19 RUE DES JARDINS 68000 Colmar 68