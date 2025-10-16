Greenwashing comedy club Maison de la Conversation Paris

Greenwashing comedy club Maison de la Conversation Paris jeudi 16 octobre 2025.

Contre le réchauffement climatique, on n’a pas de solution. Mais on a des blagues !

Venez découvrir l’univers d’une sélection d’humoristes préparées aux petits oignons, qui rigolent de leur éco anxiété, leurs contradictions et de la pas si grande action gouvernementale.

Le Greenwashing Comedy Club est un collectif d’humoristes avec un objectif simple : réunir la nouvelle scène du stand-up parisien qui parle écologie et justice sociale. (Stand-up bio et bienveillant garanti 100% sans écoanxiété).

Au programme : Denis Sijeyrol, Rafaella, Sin, Yoanna Sallese, Emmanuel Revah

Alors, on se retrouve pour rigoler autour d’un verre ? Nous vous attendons nombreux·ses !

Le café de la Conversation restera ouvert jusqu’à 22h pour l’occasion.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/greenwashing-comedy-club-tickets-1680321208969?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org