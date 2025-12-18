Greenwashing comedy club Maison de la Conversation Paris

Contre le réchauffement climatique, on n’a pas de solution. Mais on a des blagues !

Venez découvrir l’univers d’une sélection d’humoristes préparées aux petits oignons, qui rigolent de leur éco anxiété, leurs contradictions et de la pas si grande action gouvernementale.

Le Greenwashing Comedy Club est un collectif d’humoristes avec un objectif simple : réunir la nouvelle scène du stand-up parisien qui parle écologie et justice sociale. (Stand-up bio et bienveillant garanti 100% sans écoanxiété).

Alors, on se retrouve pour rigoler autour d’un verre ? Nous vous attendons nombreux·ses !

Le bar du café de la Conversation restera ouvert jusqu’à 22h pour l’occasion.

Date

Jeudi 29 janvier 2026

Prochaines dates

Jeudi 26 mars 2026

Jeudi 28 mai 2026

Jeudi 23 juillet 2026

Horaires

19h30 à 21h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Greenwashing Comedy Club

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Tout public.

