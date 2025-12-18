Greenwashing comedy club Maison de la Conversation Paris
Contre le réchauffement climatique, on n’a pas de solution. Mais on a des blagues !
Venez découvrir l’univers d’une sélection d’humoristes préparées aux petits oignons, qui rigolent de leur éco anxiété, leurs contradictions et de la pas si grande action gouvernementale.
Le Greenwashing Comedy Club est un collectif d’humoristes avec un objectif simple : réunir la nouvelle scène du stand-up parisien qui parle écologie et justice sociale. (Stand-up bio et bienveillant garanti 100% sans écoanxiété).
Alors, on se retrouve pour rigoler autour d’un verre ? Nous vous attendons nombreux·ses !
Le bar du café de la Conversation restera ouvert jusqu’à 22h pour l’occasion.
Date
Jeudi 29 janvier 2026
Prochaines dates
Jeudi 26 mars 2026
Jeudi 28 mai 2026
Jeudi 23 juillet 2026
Horaires
19h30 à 21h
Tarif
Gratuit
Animation / Organisation
Greenwashing Comedy Club
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/greenwashing-comedy-club-tickets-1978238993081?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
