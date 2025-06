GREENWICH Trio – château de Marolles Genillé 19 juillet 2025

GREENWICH Trio château de Marolles Genillé Samedi 19 juillet, 19h30 31€/TR 26€

BACH – BRAHMS – RIHM

19 juillet dans le cadre du

festival Hier & Aujourd’hui 2025

BACH Partita n°2 en ré mineur Solo violon

BRAHMS Sonate n°2 in F major op.99 – Duo piano violoncelle

BRAHMS Sonate n°3 in D minor op.108 Duo piano violon

RIHM Fremde Szene III Trio

Le Greenwich Trio réunit la violoniste slovène Lana Trotovšek, la violoncelliste canadienne Heather Tuach, et la pianiste japonaise Yoko Misumi.

Depuis sa création en 2006, l’ensemble s’est forgé une réputation distinguée, en remportant les Prix de la Fondation Solti et du Tunnell Trust, ainsi que le 1er Prix du concours de musique de chambre de la Société Beethoven d’Europe.

Le Trio a été encadré par le Quatuor Amadeus, le Quatuor Alban Berg, le Quatuor Guarneri, le Trio Beaux Arts, le Trio Fontenay et des musiciens légendaires tels que Menahem Pressler, Bernard Greenhouse, Ivry Gitlis, Stephen Kovacevich, Ralf Gothóni, Arnold Steinhardt, Valentin Erben et Eberhardt Feltz.

Elles se produisent dans toute l’Europe – Festival Internacional de Santander, le Rheingau Musik Festival, le Festival Ljubljana, le Festival Estoril Lisboa, le Cheltenham Music Festival, le Rye Arts Festival, Bath Festival, Concertgebouw d’Amsterdam, Kings Place de Londres, Rheingau Musik Festival..

Le Greenwich Trio a enregistré les trios pour piano de Beethoven et de Mendelssohn pour Meridian Records, le trio « Archiduc » de Beethoven pour Hedone Records et, plus récemment, l’intégrale des trios de Brahms pour Linn Records. Pour ce dernier enregistrement, le Greenwich Trio a été acclamé par la critique, recevant _5 étoiles_ du BBC Music Magazine, de Classica, de Diapason

« _On admire l’équilibre et la fluidité qui permettent aux phrases de s’enchaîner naturellement et de rebondir d’un pupitre à l’autre dans un captivant esprit de course-poursuite_ » _Classica_

https://www.festival-hier-et-aujourdhui.com/billetterie https://www.festival-hier-et-aujourdhui.com lefestivalhieretaujourdhui@gmail.com 06 74 84 74 78

château de Marolles Genillé 37460 Genillé 37460 Indre-et-Loire