Greffage arbre fruitier Atelier Rue des Ajoncs d’Or Noyal-sur-Vilaine

Greffage arbre fruitier Atelier

Rue des Ajoncs d’Or Espace naturel Moncorps Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Suite à la plantation d’un verger réalisée en décembre dernier par les élèves de CM2, la Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine animera un atelier de greffage pour découvrir cette technique et mieux comprendre comment se cultivent les arbres fruitiers.

Cette animation est proposée par le Pays de Châteaugiron Communauté, dans le cadre de sa démarche de gestion et de valorisation des espaces naturels.

Parking rue des Ajoncs d’Or

️ Animation gratuite et ouverte à tous (les enfants doivent être accompagnés d’un parent). .

Rue des Ajoncs d’Or Espace naturel Moncorps Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 67 68

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English :

L’événement Greffage arbre fruitier Atelier Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-03-16 par OT CHATEAUGIRON