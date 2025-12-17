Greffage des arbres fruitiers Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2026-02-08 10:30:00
fin : 2026-02-08 12:30:00
2026-02-08
En partenariat avec Les Croqueurs de Pommes.
Le greffage consiste à prélever un bourgeon ou un rameau sur un pied-mère et à le réimplanter sur un porte-greffe. C’est la méthode la plus employée pour multiplier une variété précise.
Stage sur réservation.
Lors de ce stage une bourse aux greffons est organisée par les Croqueurs de Pommes. .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
