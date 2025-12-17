Greffage des arbres fruitiers Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Greffage des arbres fruitiers

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-02-08 12:30:00

Date(s) :

2026-02-08

En partenariat avec Les Croqueurs de Pommes.

Le greffage consiste à prélever un bourgeon ou un rameau sur un pied-mère et à le réimplanter sur un porte-greffe. C’est la méthode la plus employée pour multiplier une variété précise.

Stage sur réservation.

Lors de ce stage une bourse aux greffons est organisée par les Croqueurs de Pommes. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Greffage des arbres fruitiers

L’événement Greffage des arbres fruitiers Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2025-12-17 par ECOMUSEE DU PERCHE