GREFFE D’ARBRES FRUITIERS Montpellier

GREFFE D'ARBRES FRUITIERS

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Réaliser ses semis et plants -pratique-

Samedi 14 mars de 10h à 12h

Maîtriser les techniques de semis et de production de plants adaptés à son jardin.

Nos ateliers agroécologiques (1h à 1h30) vous initient à des pratiques variées semis, plantation, préparation de planches de culture, agriculture syntropique, apiculture, rotation des cultures… Des moments d’apprentissage concrets, conviviaux et accessibles, pour cultiver avec la nature plutôt que contre elle.

Greffe d’arbres fruitiers -pratique-

Samedi 21 mars de 10h à 12h

S’initier à différentes techniques de greffe pour multiplier et diversifier les arbres fruitiers.

Nos ateliers sont à prix libre et nécessaire (min. 5€), participation conseillée: 10€.

Sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77

English :

How to grow seedlings and seedlings

Saturday March 14, 10am to 12pm

Master the techniques of sowing and producing plants adapted to your garden.

