Greffe des fruitiers Stage PUYDARRIEUX Puydarrieux

Greffe des fruitiers Stage PUYDARRIEUX Puydarrieux dimanche 15 mars 2026.

Greffe des fruitiers Stage

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

La greffe fruitière permet de sauvegarder des variétés anciennes et donc de participer à la conservation du patrimoine naturel et gustatif. Ce stage est adapté à la période et aux végétaux présents autour de la Maison de la Nature 65 à mi- Mars. Il permettra, selon la date et les arbres, d’aborder et de pratiquer les gestes liés aux différents types de greffes.

Sur inscription 75€/adulte et 65€/adhérent.

Repas non compris mais possibilité de réserver un repas (17€). .

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Fruit grafting makes it possible to safeguard old varieties and thus contribute to the conservation of our natural and culinary heritage. This course is adapted to the period and plants present around the Maison de la Nature 65 in mid-March. Depending on the date and the trees involved, you will be able to learn and practice the techniques involved in different types of grafting.

German :

Die Obstveredelung ermöglicht es, alte Sorten zu erhalten und somit an der Bewahrung des natürlichen und geschmacklichen Erbes teilzunehmen. Dieser Kurs ist auf die Jahreszeit und die Pflanzen rund um das Maison de la Nature 65 bis Mitte März abgestimmt. Je nach Datum und Baum können Sie die verschiedenen Arten von Pfropfungen kennen lernen und üben.

Italiano :

L’innesto della frutta permette di salvaguardare le vecchie varietà e di contribuire così alla conservazione del nostro patrimonio naturale e del gusto. Questo corso è adattato al periodo dell’anno e alle piante presenti alla Maison de la Nature 65 a metà marzo. A seconda della data e degli alberi, sarà possibile conoscere e praticare i vari tipi di innesto.

Espanol :

El injerto de frutas permite salvaguardar las variedades antiguas y contribuir así a conservar nuestro patrimonio natural y gustativo. Este curso se adapta a la época y a las plantas presentes en los alrededores de la Maison de la Nature 65 a mediados de marzo. En función de la fecha y de los árboles, podrá conocer y practicar los distintos tipos de injerto.

L’événement Greffe des fruitiers Stage Puydarrieux a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65