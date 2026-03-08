Greffe et taille des arbres fruitiers Rue remacle de lissoir Monthermé

Greffe et taille des arbres fruitiers

Cette manifestion est organisée par l’association pour la Sauvegarde du patrimoine de Monthermé Laval dieu et Croqu’Ardenne. Le samedi 21 mars de 9h à 12h pour la greffe, et ou la taille de 13h30 à 16h30 au verger de l’abbaye de Laval Dieu. Présentation des différentes techniques de greffage, de taille et en particulier la taille en espalier. La formation est gratuite.Possibilité d’achat de porte-greffe sur place 3.50€, greffon fourni. Inscription recommandée auprès de Croqu’Ardenne.

Rue remacle de lissoir Abbaye de Laval Dieu Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 6 01 97 58 78 asp-mld08800montherme@live.fr

This event is organized by the Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Monthermé Laval Dieu and Croqu’Ardenne. Saturday March 21 from 9am to 12pm for grafting, and or pruning from 1.30pm to 4.30pm at the Laval Dieu abbey orchard. Presentation of different grafting and pruning techniques, in particular espalier pruning. Possibility of buying rootstocks on site: 3.50€, graft supplied. Registration recommended with Croqu’Ardenne.

