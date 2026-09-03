Greg Duth Le Mac Orlan Brest
vendredi 20 novembre 2026 · Le Mac Orlan · Brest
Informations pratiques
Brest
Greg Duth
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Il n’allait paaas faire la description détaillée du spectacle. Personne ne lisait les descriptions. Il avait conscience qu’il était vain, à ce stage, d’essayer de vous convaincre qu’il était encore plus marrant en vrai que sur insta, que ce spectacle était unique chaque soir car les sketchs étaient tirés au sort par le public, et qu’il faisait du stand-up, des personnages et bien d’autres choses encore…
Informations pratiques :
Réservation en ligne recommandée.
Organisé par Arsenal Productions. .
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 68 38
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English :
L’événement Greg Duth Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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