TOC TOC – PELOUSSE PARADISE Ales

TOC TOC Début : 2025-10-24 à 21:00. Tarif : – euros.

?? Toc Toc – La comédie culte de Laurent BaffieSix patients atteints de TOC se retrouvent dans la salle d’attente d’un grand professeur… qui tarde à arriver. En attendant, ils vont devoir cohabiter, se supporter, se confier… et surtout, nous faire rire !Une galerie de personnages attachants, des répliques ciselées, un rythme endiablé : un véritable concentré d’humour et d’humanité.?? Portée par la Compagnie du Pélousse, cette comédie désopilante est un incontournable du théâtre contemporain.?? Préparez-vous à pleurer de rire tout en découvrant les petites folies qui nous habitent tous.

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30