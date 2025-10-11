Greg et Natacha, ce ne sera pas long La Passerelle salle de spectacle Nouaillé-Maupertuis

Greg et Natacha, ce ne sera pas long La Passerelle salle de spectacle Nouaillé-Maupertuis samedi 11 octobre 2025.

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 9 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Spectacle. Duo théâtral, jonglé et humoristique. Selon Greg & Natacha, si plus personne ne croit en l'Europe, c'est que plus personne ne comprend de quoi ça parle. Nos deux inspecteurs envoyés par la Commission Européenne abandonnent les langues orales et articulées pour le nouvel outil de communication à l'usage des masses la balle rose, un langage gesticulé et visuel compréhensible par tous.

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 42 05 76

