GREG PETRAS – LE DOME MARSEILLE Marseille

GREG PETRAS Début : 2026-05-23 à 20:30. Tarif : – euros.

OH MY PROD! et ASP MISTRAL présentent : GREG PETRASGreg Petras, enfant du pays, ( au cas où vous ne le saviez pas encore ) à choisi le DÔME pour la dernière de son spectacle Empêche-moi!!!Après 10 ans de bons et loyaux services chez les Marins pompiers de Marseille, venez découvrir comment ce jeune père de famille a tout plaqué (enfin presque, les enfants sont toujours là… pour tenter l’impossible : devenir humoriste !!t Si vous avez aimé son quotidien et son authenticité sur les réseaux, vous allez obligatoirement l’adorer sur scène , à la maison chez lui , chez vous , le 23 mai 2026 au Dôme de Marseille ! et la … personne ne pourra l’en empêcher !

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13