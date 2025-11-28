GREG ZLAP – 6MIC Aix En Provence

GREG ZLAP Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC, en accord avec Les Visiteurs du Soir, présente: Greg Zlap – Toute la musique que j’aime Greg Zlap, c’est l’homme qui soulève les foules avec un simple harmonica. Pendant 10 ans, il a parcouru les plus grandes scènes de France aux côtés de Johnny Hallyday, livrant 282 concerts et un duo resté légendaire sur Gabrielle. Aujourd’hui, il revient avec « Toute la musique que j’aime », un spectacle hommage puissant, authentique et résolument contemporain. Entouré de musiciens d’exception et porté par une mise en scène originale, Greg Zlap redonne vie à l’héritage musical de Johnny en y insufflant une liberté nouvelle. L’harmonica, au cœur du show, devient un instrument soliste à part entière, bousculant les codes et ravivant l’esprit du blues : un espace de partage, d’émotion, d’improvisation. Ce spectacle ne se contente pas de revisiter les titres cultes, il les transforme, les fait vibrer autrement – avec respect, mais sans jamais figer la légende. Une proposition audacieuse, sincère et profondément musicale, taillée pour séduire un large public. Le 8 décembre au Casino de Paris, et en tournée dans toute la France. Nouvel album à paraître le 22 août 2025 chez Universal. Né à Varsovie dans les années 70, Greg Zlap découvre l’harmonica dans une Pologne encore sous régime communiste, grâce à un oncle qui lui rapporte ce « jouet » des États-Unis. Arrivé en France à 17 ans, il devient un virtuose autodidacte de l’instrument, jusqu’à se faire un nom sur la scène internationale du blues.En 2007, sa rencontre avec Johnny Hallyday, orchestrée par Yvan Cassar, marque un tournant décisif. Bluffé par son jeu, Johnny l’invite sur scène pour le Tour 66 : s’ensuivent 10 années de tournée, 282 concerts, et un duo inoubliable sur Gabrielle. Greg Zlap devient l’harmoniciste emblématique de l’idole des Français. Musicien atypique et charismatique, il est aujourd’hui reconnu pour sa capacité à transcender les genres et réinventer l’harmonica comme une voix à part entière.

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13