Greg Zlap Terville

Greg Zlap

route de Verdun Terville Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Toute la musique que j’aime

Greg Zlap, c’est l’homme qui soulève les foules avec un simple harmonica. Pendant 10 ans, il a parcouru les plus grandes scènes de France aux côtés de Johnny Hallyday, livrant 282 concerts et un duo resté légendaire sur Gabrielle. Aujourd’hui, il revient avec Toute la musique que j’aime , un spectacle hommage puissant, authentique et résolument contemporain. Entouré de musiciens d’exception et porté par une mise en scène originale, Greg Zlap redonne vie à l’héritage musical de Johnny en y insufflant une liberté nouvelle. L’harmonica, au cœur du show, devient un instrument soliste à part entière, bousculant les codes et ravivant l’esprit du blues un espace de partage, d’émotion, d’improvisation. Ce spectacle ne se contente pas de revisiter les titres cultes, il les transforme, les fait vibrer autrement avec respect, mais sans jamais figer la légende. Une proposition audacieuse, sincère et profondément musicale, taillée pour séduire un large public. Le 8 décembre au Casino de Paris, et en tournée dans toute la France. Nouvel album le 22 août 2025 chez Universal.Tout public

30 .

route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 88 82 88

English :

All the music I love

Greg Zlap is the man who rouses crowds with a simple harmonica. For 10 years, he toured France?s biggest stages alongside Johnny Hallyday, delivering 282 concerts and a legendary duet on Gabrielle. Today, he returns with Toute la musique que j?aime , a powerful, authentic and resolutely contemporary tribute show. Surrounded by exceptional musicians and supported by original staging, Greg Zlap breathes new life and freedom into Johnny?s musical legacy. The harmonica, at the heart of the show, becomes a solo instrument in its own right, shaking up codes and reviving the spirit of the blues: a space for sharing, emotion and improvisation. This show doesn’t just revisit cult titles, it transforms them, making them vibrate in a different way? with respect, but without ever freezing the legend. A bold, sincere and deeply musical proposition, designed to appeal to a wide audience. December 8 at the Casino de Paris, and on tour throughout France. New album on August 22, 2025, Universal.

German :

Alle Musik, die ich liebe

Greg Zlap ist der Mann, der mit einer einfachen Mundharmonika die Massen begeistert. Zehn Jahre lang stand er mit Johnny Hallyday auf den größten Bühnen Frankreichs, spielte 282 Konzerte und sang ein legendäres Duett mit Gabrielle. Nun kehrt er mit Toute la musique que j’aime zurück, einer kraftvollen, authentischen und zeitgemäßen Hommage. Umgeben von außergewöhnlichen Musikern und einer originellen Inszenierung erweckt Greg Zlap Johnnys musikalisches Erbe zu neuem Leben, indem er ihm eine neue Freiheit einhaucht. Die Mundharmonika, das Herzstück der Show, wird zu einem vollwertigen Soloinstrument, das die Codes durchbricht und den Geist des Blues wiederbelebt: ein Raum für Austausch, Emotionen und Improvisation. Diese Show begnügt sich nicht damit, die Kulttitel neu zu interpretieren, sie verwandelt sie, lässt sie anders vibrieren? mit Respekt, aber ohne jemals die Legende einzufrieren. Ein gewagter, ehrlicher und tief musikalischer Vorschlag, der ein breites Publikum ansprechen wird. Am 8. Dezember im Casino de Paris und auf Tournee in ganz Frankreich. Neues Album am 22. August 2025 bei Universal.

Italiano :

Tutta la musica che amo

Greg Zlap è l’uomo che risveglia le folle con una semplice armonica. Per 10 anni ha girato i più grandi palcoscenici francesi con Johnny Hallyday, eseguendo 282 concerti e un leggendario duetto su Gabrielle. Ora è tornato con Toute la musique que j’aime, uno spettacolo tributo potente, autentico e decisamente contemporaneo. Circondato da musicisti eccezionali e supportato da un’originale regia teatrale, Greg Zlap infonde nuova vita all’eredità musicale di Johnny infondendole nuova libertà. L’armonica, cuore dello spettacolo, diventa uno strumento solista a sé stante, scardinando i codici e facendo rivivere lo spirito del blues: uno spazio di condivisione, emozione e improvvisazione. Questo spettacolo non si limita a rivisitare i classici, ma li trasforma, facendoli vibrare in modo diverso, con rispetto, ma senza mai congelare la leggenda. È un’offerta audace, sincera e profondamente musicale, destinata a un pubblico ampio. L’8 dicembre al Casino de Paris e in tournée in tutta la Francia. Nuovo album il 22 agosto 2025 per Universal.

Espanol :

Toda la música que me gusta

Greg Zlap es el hombre que hace vibrar a las multitudes con una simple armónica. Durante 10 años, recorrió los mayores escenarios de Francia con Johnny Hallyday, ofreciendo 282 conciertos y un dúo legendario en Gabrielle. Ahora regresa con Toute la musique que j’aime, un espectáculo tributo poderoso, auténtico y decididamente contemporáneo. Rodeado de músicos excepcionales y apoyado por una original dirección escénica, Greg Zlap insufla nueva vida al legado musical de Johnny insuflándole una nueva libertad. La armónica, en el corazón del espectáculo, se convierte en un instrumento solista por derecho propio, sacudiendo los códigos y reviviendo el espíritu del blues: un espacio para compartir, emocionar e improvisar. Este espectáculo no se limita a revisitar clásicos de culto, sino que los transforma, haciéndolos vibrar de otra manera… con respeto, pero sin congelar nunca la leyenda. Es una propuesta audaz, sincera y profundamente musical, destinada a un público amplio. El 8 de diciembre en el Casino de París y de gira por toda Francia. Nuevo álbum el 22 de agosto de 2025 en Universal.

L’événement Greg Zlap Terville a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME