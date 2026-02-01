GregFest 2 La Place Paris

Rendez-vous le 20 février à La Place.

Le GregFest revient. Plus grand, plus fort. Greg ouvre son univers et convoque des invités surprises pour une nuit où tout peut basculer.

Le vendredi 20 février 2026

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/es/events/greg-fest



