GregFest 2 La Place Paris
GregFest 2 La Place Paris vendredi 20 février 2026.
Rendez-vous le 20 février à La Place.
Le GregFest revient. Plus grand, plus fort. Greg ouvre son univers et convoque des invités surprises pour une nuit où tout peut basculer.
Le vendredi 20 février 2026
de 19h30 à 23h00
payant Tout public.
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/es/events/greg-fest
