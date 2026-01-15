Grégoire Le Patronage Sancey

Grégoire

Le Patronage 12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Début : 2026-03-13 20:30:00

COMPLET Grégoire revient sur scène plus inspiré et généreux que jamais ! Un show vibrant, énergique et profondément humain, où les titres emblématiques côtoient de nouveaux morceaux aux rythmes entraînants. Entre émotions fortes, moments de joie partagée et complicité avec le public, Grégoire transforme la scène en un véritable terrain d’énergie positive. Vivre, c’est un concert qui fait du bien, qui booste, qui rassemble — un moment lumineux à ne surtout pas manquer ! .

Le Patronage 12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

