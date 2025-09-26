Grégoire Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Grégoire

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux

Tarif : 20 EUR

2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Tout public

Grégoire fait un stop à Tinqueux pour notre plus grand plaisir ! Depuis Toi + Moi qu’on a écouté en boucle, il a poursuivi son voyage dans la chanson française. Un voyage doux dont on ressort le cœur léger.

Un jour nous allons tous mourir , dit Charlie Brown. Oui mais tous les autres jours nous allons vivre répond Snoopy. De cette réplique qui exprime si bien sa propre philosophie, Grégoire a fait un album qui fait du bien, sorti en 2024. Avec sa voix tendre, placée sur des mélodies pénétrantes, il te rappelle l’essentiel profite de chaque instant, ne subit pas ta vie, va au bout de tes rêves.

lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

